Пенза, 10 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской области отправился к месту выполнения боевых задач. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Отправляются на территорию Южного военного округа России и военнослужащие из Башкирии и Ульяновской области, которые проходили подготовку вместе с пензенцами.

«Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами: спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что решение о закупке дополнительного снаряжения было принято правительством региона.

«С честью выполняйте боевые задачи и свой долг перед Отечеством. Возвращайтесь назад живыми и здоровыми. Помните, что дома вас ждут родные и близкие, жены и невесты, дети и родители — те, кого вы защищаете. Те, кто вами гордится», — заключил Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе трех пензенских предприятий наладили пошив спальных мешков для мобилизованных. На одном из предприятий в день выпускают около 100 спальных мешков. Всего планируют пошить более 3 тыс. изделий.

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