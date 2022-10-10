Тирана, 10 октября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции Социалистической партии Албании Таулант Бала 10 октября заявил о решимости правительства одобрить законопроект о налоговой амнистии несмотря на осуждающее заявление представителя Международного валютного фонда (МВФ) Яна Суня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амнистия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов Албании и управляющим Банка Албании Сунь заявил, что «проект закона о фискальной амнистии можно рассматривать как нанесение ущерба моральному духу системы налогообложения».

«Необходимость такой ​​системы связана с необходимостью вселить в общество уверенность в том, что уклоняющиеся от уплаты налогов будут привлечены к ответственности и наказаны. Еще одна причина — ее роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — добавил Ян Сунь.

Однако в Бала заявил, что инициатива будет принята, поскольку ее поддерживают более 2/3 албанцев как необходимую для вывода на новый этап развития экономики.

Согласно законопроекту, деньги, заработанные путем уклонения от уплаты налогов или контрабанды могут быть задекларированы и обложены налогом в размере 5-10% от суммы.

Бенефициары инициативы смогут задекларировать до 2 млн евро, а затем освободиться от страха перед уголовным преследованием.