Саранск, , 23:18 — REGNUM Обучение мобилизованных из Мордовии завершилось в военной части на территории Ульяновской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Мобилизованные из Мордовии t. me/zdunov

Сейчас военнослужащие направляются в места предназначения вместе с мобилизованными из других регионов.

Глава региона подчеркнул, что призванным из Мордовии довезли медикаменты, амуницию, продукты питания, посылки от родных. Свою помощь предложил каждый район республики.

«С Богом, мужики! Удачи вам! Ждём вас дома», — пожелал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительную экипировку привезли призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Мордовии, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области, власти республики. Здунов уточнил, что он осмотрел бытовые условия, столовую и места проведения учений, а также пообщался с личным составом формируемого из жителей Мордовии батальона.

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