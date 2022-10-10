Вучич рассказал о предложении Германии и Франции по Косово
Белград, 10 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 8 октября выступил с интервью, в котором сообщил о предложении Франции и Германии по урегулированию проблемы Косово.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Вучича:
Sui generis (су́и гене́рис; букв. своеобразный, единственный в своём роде) — латинское выражение, обозначающее уникальность правовой конструкции, что делает невозможность ее использования в качестве прецедента.
«Сегодня у нас есть предложение от Германии и Франции, и мы должны его обсудить. Вы не можете выбросить предложение двух сильнейших стран в окно, но я не уверен, что мы сможем его принять. Наша самая большая ошибка в том, что мы согласились с тем, что ЕС начинает управлять процессом решения косовской проблемы. Мы еще серьезно не ставили на повестку дня вопрос об ассоциации сербских муниципалитетов», — подчеркнул Вучич.
Предложение Франции и Германии заключается в том, чтобы Сербия допустила вступление Косово во все международные организации и институты, включая ООН. Взамен Сербия получит более упрощенную интеграцию в ЕС и ряд экономических выгод.
«Вся идея строится на том, что мы не должны официально признавать Косово, но мы согласны с членством Косово в ООН», — заявил Вучич.
«Мы и дальше будем действовать в соответствии с международными правовыми нормами. На данный момент мы выпустили восемь нот по признанию Косово, и мы будем продолжать делать свою работу, которая для нас ужасно тяжела. Мы слишком малы, чтобы воевать с великими державами», — подчеркнул Вучич, добавив, что никогда не примет решение о признании независимости Косово.