Белград, 10 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 8 октября выступил с интервью, в котором сообщил о предложении Франции и Германии по урегулированию проблемы Косово.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Вучича:

Александр Вучич «Наша позиция становится всё более сложной поскольку, как мы точно предсказывали еще восемь месяцев назад, страны Запада пытаются решить косовскую проблему по-своему. Они решат ее так или иначе, сделав его членом ООН. Одной из причин этого является, без сомнения, то, что они убирают аргумент Косово у [президента России Владимира] Путина, придав ему характеристику «случай sui generis».

«Сегодня у нас есть предложение от Германии и Франции, и мы должны его обсудить. Вы не можете выбросить предложение двух сильнейших стран в окно, но я не уверен, что мы сможем его принять. Наша самая большая ошибка в том, что мы согласились с тем, что ЕС начинает управлять процессом решения косовской проблемы. Мы еще серьезно не ставили на повестку дня вопрос об ассоциации сербских муниципалитетов», — подчеркнул Вучич.

Предложение Франции и Германии заключается в том, чтобы Сербия допустила вступление Косово во все международные организации и институты, включая ООН. Взамен Сербия получит более упрощенную интеграцию в ЕС и ряд экономических выгод.

«Вся идея строится на том, что мы не должны официально признавать Косово, но мы согласны с членством Косово в ООН», — заявил Вучич.

«Мы и дальше будем действовать в соответствии с международными правовыми нормами. На данный момент мы выпустили восемь нот по признанию Косово, и мы будем продолжать делать свою работу, которая для нас ужасно тяжела. Мы слишком малы, чтобы воевать с великими державами», — подчеркнул Вучич, добавив, что никогда не примет решение о признании независимости Косово.