Херсон, , 23:23 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима пытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщают 10 октября экстренные службы Херсонской области.

Антоновский мост Yevhenii Ihnatiev

В ходе удара четыре ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, а две ракеты упали и взорвались в районе моста.

По данным экстренных служб, пострадавших нет. Информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ регулярно наносят удары по Антоновскому мосту в Херсоне, применяя для этого полученные из США реактивные системы HIMARS. В результате всех попыток им удалось повредить в нескольких местах дорожное полотно моста, однако критически важные конструкции этого сооружения остаются целыми.