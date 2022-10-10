Неаполь, Италия, 10 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 октября встретился в Неаполе с командующим Объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Муншем.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщается в пресс-релизе правительства Косово, Курти подтвердил готовность республики к углублению межведомственного сотрудничества между правительством Косово и миссией НАТО в Косово КФОР.

«Выразив признательность за работу и подчеркнув роль и значимость КФОР в Косово, премьер-министр Курти подтвердил, что поддержание безопасности в Республике Косово является общей целью КФОР и правительства. Курти проинформировал Мунша о достигнутом прогрессе в экономической, демократической и социальной сферах и прогрессе в обеспечении безопасности в Косово», — говорится в пресс-релизе.