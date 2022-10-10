Душанбе, , 23:06 — REGNUM В Таджикистане начались военные учения ОДКБ «Рубеж-2022», сообщает 10 октября секретариат организации.

ОДКБ Zviazda.by

В учениях будут задействованы подразделения коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона.

В ходе манёвров будут отработаны подготовительные меры и боевые действия с задачей уничтожения условных незаконных вооружённых формирований.

Активная фаза учений «Рубеж-2022» будет отработана на полигоне Харбмайдон, расположенном на 140 км южнее Душанбе. Активная фаза будет проходить с 17 по 21 октября.

Общая численность задействованных военнослужащих составит порядка одной тысячи человек с более чем 300 единиц военной и специальной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В белгородских Валуйках начинаются постоянные учения военных