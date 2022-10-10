Йошкар-Ола, 10 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. В Звенигово в Марий Эл столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл в своем telegram-канале.

t. me/gibdd_rme Сотрудники ГИБДД в Марий Эл

Днем на перекрестке произошло столкновение грузовой автомашины Hyundai и пассажирского микроавтобуса, двигавшегося по маршруту «Звенигово — Помары». В салоне автобуса находились 15 человек, шестеро из них получили травмы. Один из пострадавших был госпитализирован.

Остальным было назначено амбулаторное лечение по месту жительства, сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка по факту случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33-летний водитель, не имея прав управления транспортным средством, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погиб. Двое пассажиров получили травмы. Авария произошла на 276 км автотрассы «Поветлужье».

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