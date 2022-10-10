Дортмунд, Германия, , 23:01 — REGNUM 11 октября дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 примет испанскую «Севилью». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На матч назначена сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия», проходивший 5 октября в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершился победой «шмелей» со счетом 1:4.

После трех сыгранных туров «Боруссия» с двумя победами и шестью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Севилья», набрав лишь одно очко, располагается строчкой ниже.