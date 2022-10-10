Копенгаген, 10 октября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 11 октября в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» футбольный клуб «Копенгаген» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На данный момент «Манчестер Сити» с тремя победами и девятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы G. «Копенгаген», набрав лишь одно очков, располагается на последней позиции.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Копенгаген» играли между собой 5 октября 2022 года в матче 3-го тура ЛЧ. Тот матч завершился крупной победой «горожан» со счетом 5:0, а забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (7’ Жоау Канселу, 32’ Серхио Гомес), Давид Хочолава (39’ автогол), Рияд Марез (55’ пенальти) и Хулиан Альварес (76’ Рияд Марез).