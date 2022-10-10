Сараево, 10 октября 2022, 22:54 — REGNUM Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседания по вопросу проведения товарищеского матча со сборной России на 31 октября. Об этом 10 октября сообщает издание Dnevnik. Ba.
По информации источника, заседание организации должно было состояться сегодня, 10 октября. На нем предполагалось обсуждение о проведении товарищеской игры между сборными России и Боснии и Герцеговины. Ранее некоторые игроки боснийской команды заявили, что не примут участия в этом матче.
24 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина одержала волевую победу над сборной Киргизии со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Алимардон Шукуров (24’ Фархат Мусабеков), Александр Соболев (30’ пенальти) и Даниил Уткин (89’ Николай Комличенко).