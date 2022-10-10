Сараево, , 22:54 — REGNUM Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес заседания по вопросу проведения товарищеского матча со сборной России на 31 октября. Об этом 10 октября сообщает издание Dnevnik. Ba.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

По информации источника, заседание организации должно было состояться сегодня, 10 октября. На нем предполагалось обсуждение о проведении товарищеской игры между сборными России и Боснии и Герцеговины. Ранее некоторые игроки боснийской команды заявили, что не примут участия в этом матче.

24 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина одержала волевую победу над сборной Киргизии со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Алимардон Шукуров (24’ Фархат Мусабеков), Александр Соболев (30’ пенальти) и Даниил Уткин (89’ Николай Комличенко).