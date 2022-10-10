Ясиноватая, ДНР, , 22:58 — REGNUM Двое детей получили ранения в результате обстрела Ясиноватой войсками киевского режима, сообщает вечером 10 октября представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ © Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

Боевики ВСУ ранили девятилетнего мальчика и 17-летнюю девочку.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватой, ранены: мальчик 2013 года рождения, девочка-подросток 2005 года рождения», — сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, за 10 октября в ДНР ранения получили трое мужчин и три женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Горловке под обстрелом боевиков ВСУ погибла женщина 1966 года рождения.

По данным представительства, всего за 10 октября, «по состоянию на 22:00, противник выпустил 204 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибров 155 и 152 мм, а также РСЗО БМ-21 «Град».

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