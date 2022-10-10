Брайтон, Великобритания, , 22:49 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник «Брайтона» и сборной Замбии по футболу Энок Мвепу завершил профессиональную карьеру футболиста из-за наследственного заболевания сердца.

Бутсы на гвоздь Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения игрок решил закончить профессиональную карьеру. Руководство клуба пообещало оказать Мвепу необходимую помощь и поддержку в лечении.

В текущем сезоне Энок Мвепу принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Лестером».

За «Брайтон» Мвепу выступал с 6 июля 2021 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 23 миллиона евро.