Мадрид, 10 октября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил о выкупе 31-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуана Гризманна. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте «матрасников».

Антон Зайцев Антуан Гризманн

По информации источника, «Атлетико» заплатил за трансфер французского футболиста 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гризманна в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан Гризманн, выступая за «Атлетико» на правах аренды, принял участие в 11-ти матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.