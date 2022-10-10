Брюссель, 10 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Европейский союз продолжит поддерживать киевский режим не только в военном плане, но и оплатит подготовку страны к зиме, заявил 10 октября глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По его словам, Киев получит политическую, финансовую и военную поддержку ЕС.

«Евросоюз по-прежнему твёрдо намерен поддерживать [киевский режим] в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах», — сказал Мишель.

Отдельно было отмечено то, что ЕС планирует удовлетворить потребности Киева в вопросах подготовки к зиме.