Ливерпуль, Великобритания, 10 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. 37-летний нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с оценкой 7.77 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 10-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

В матче с «ирисками» португальский нападающий отметился одним забитым мячом, двумя успешными обводками, тремя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач португальца составила 78%.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в десяти матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Суммарно на поле нападающий провел 529 минут.