11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что подходы к проведению специальной военной операции на территории бывшей УССР изменились.

Светлана Рыбина, , 07:54 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что подходы к проведению специальной военной операции на территории бывшей УССР изменились, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Крыма отметил, что утренние новости, который он увидел, свидетельствуют, что подходы к проведению специальной военной операции России на территории бывшей УССР со стороны руководства Российской Федерации были изменены. Теперь Аксёнов надеется, что темпы СВО сбавляться не будут.

«Путин, дай Бог тебе здоровья! Суровикин в деле!» — пишет Михаэль В.

Многие пользователи оказались согласны с оценкой происходящего главы Крыма. Граждане уверены, что спецоперация получила второе дыхание, а враг пребывает в полной растерянности после многочисленных ударов российским высокоточным оружием по своей инфраструктуре.

«Алла Пугачёва, видимо, начала за нас молиться на Святой Земле. Поэтому дела пошли», — шутит Prosto T.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия, даже себе в ущерб, не теряла надежды на мирный исход конфликта, из раза в раз требуя от Киева сесть за стол переговоров. Но всё было тщетно. Теперь своё слово берёт русское оружие.

Ракетный удар. Киев. 10.10.22 Цитата из видео: В центре Киева произошла серия взрывов

«Наконец-то! Долго мы в затишье были, много было шансов у Киева решить всё мирным путём. Но они выбрали другой путь — путь нацизма», — отметила Эльмира В.

«Каждому ежу понятно, что без уничтожения критической инфраструктуры врага войны не выигрываются. До наших дошло через 7 месяцев», — написал Андрей К.

Часть людей полагает, что российское руководство явно затянуло с таким существенным изменением, поскольку нацисты стали чувствовать себя не по праву вольготно, что привело в итоге к террористическим актам со стороны Киева.

«Этого подхода ждала вся страна и вся наша общественность. Тем более после всех военных преступлений против наших соотечественников и террористических атак нацистов», — пишет Злата Т.

«Киевский террористический режим перешел все возможные красные линии. Пришло время отвечать за свои теракты», — указывает Татьяна П.

Ряд пользователей указывает на то, что Вооружённые силы России должны лишить нашего врага любой возможности нам навредить.

«Сразу по центрам принятия решений надо бить, чтобы там даже не задумывались устраивать новые теракты!» — просит Богдан Г.

«Нацисты погрузятся в каменный век за несколько дней при утрате центров управления (физическая смерть фигурантов) и коллапсе железных дорог и автомостов, магистралей, ликвидации наливных хабов (не тронутых до сих пор), электроподстанций, телевизионных и сотовых ретрансляторов. Свежие русские дивизии лишь довершат процесс распада. Исторический ноябрь», — поделился своим мнением Антиквар Д.

Нашлись и те, кто уверен, что российское командование достигнет всех целей, поставленных перед ним в рамках специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Подход, может быть, и поменялся, но цели специальной военной операции России какими были, такими и остались — помощь Донбассу, а также денацификация и демилитаризация киевского преступного режима», — считает Елизавета Г.

Напомним, 10 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в своём Telegram-канале о том, что подходы к проведению специальной военной операции на территории бывшей УССР изменились.