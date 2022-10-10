Ливерпуль, Великобритания, 10 октября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Колумбии по футболу Луис Диас пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы. Об этом 10 октября сообщает издание The Athletic.

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По информации источника, Луис Диас из-за повреждения колена выбыл до конца декабря. Также колумбиец пропустит следующие 10 матчей «Ливерпуля».

В текущем сезоне Луис Диас принял участие в восьми турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Луис Диас выступает за «Ливерпуль» с 30 января 2022 года после перехода из «Порту» за 47 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийца в 75 миллионов евро.