Рим, 10 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник «Ромы» и национальной сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала выбыл на два месяца из-за повреждения, полученного 9 октября в матче Серии А с «Лечче» (2:1). Об этом 10 октября сообщает издание Sky Sports.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По информации источника, у аргентинца подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра. Он пропустит от 4 до 8 недель.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 11 матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Рому» Дибала выступает с 20 июля 2022 года после перехода из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. Действующее соглашение аргентинца с «волками» рассчитано до 30 июня 2025 года.