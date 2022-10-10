Париж, 10 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустит матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с португальской «Бенфикой». Об этом 10 октября сообщил главный тренер команды Кристоф Гальтье.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Лео почувствовал проблему с голенью во время первой игры с «Бенфикой». Мы все думали, что он сможет сыграть во втором матче, но это не совсем так. Между этими матчами всего шесть дней… Ему намного лучше, но он все еще ощущает тот дискомфорт, который может быть проблематичен в игре такой важности, и он предпочел переждать его», — цитирует Гальтье пресс-служба «ПСЖ».

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 13-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячам и восемью результативными передачами.