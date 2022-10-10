Вашингтон, 10 октября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. На территории б. УССР осуществляется геноцид русскоязычного населения, это происходит на протяжении многих лет, заявил 10 октября офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер в эфире Judging Freedom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Напомнив о государственном перевороте 2014 года, когда в Киеве свергли президента Виктора Януковича, Риттер указал на то, что к власти пришли неонацисты, «проповедующие идеологию Степана Бандеры».

Эта смена власти вылилась в то, что на территории б. УССР начали запрещать русский язык, русскую культуру — вообще под запретом оказалась всё русское, причём на законодательном уровне.

Если взять теперешние законы, действующие на территории б. УССР, и заменить запреты, касающиеся русского, на запреты, касающиеся евреев, получится правовая база нацистской Германии 30-х годов прошлого столетия.