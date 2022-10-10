Тула, , 22:17 — REGNUM 10 октября тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Первой Лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Алании» из Владикавказа со счетом 0:2. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал».

Арсенал Tularegion.ru

Забитыми мячами в составе гостей отметились Артур Галоян (42’) и Николай Гиоргобиани (71’). Желтые карточки получили Максим Петров, Хетаг Хосонов, Николай Гиогобиани, Артур Галоян, Джордже Деспотович, Гия Григалава и Илья Сериков.

Составы команд:

«Арсенал»: Шамов, Сериков, Насыров, Григалава, Хабибов (Деспотович, 70’), Суханов (Сокол, 82’), Григорян (Степанов, 82’), Панченко, Кайнов (Яковлев, 70’), Луценко, Ткачев (Алиев, 16’).

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Багаев (Засеев, 60’), Машуков, Кочиев, Галоян (Корян, 76’), Цараев, Петров (Мазурин, 76’), Хабалов, Хосонов, Гиоргобиани.

«Алания», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Первой Лиги. «Арсенал» с 22-мя очками опустился на пятую строчку.