Барселона, Испания, , 22:10 — REGNUM 38-летний испанский полузащитник японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андреас Иньеста заявил, что намерен вернуться в каталонскую «Барселону».

Андрес Иньеста Кирилл Венедиктов

«Я пробуду в Японии год, и мы посмотрим. Я бы с удовольствием вернулся в «Барсу», это мой дом, но я все еще не знаю, буду ли я тренером, спортивным директором… кем-то в этом роде. В любом случае, первое, что я должен делать, — это тренироваться, и в данный момент я все еще вижу себя игроком», — цитирует Иньесту издание La Gazzetta dello Sport.

За «Виссел Кобе» Андреас Иньеста выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Барселоны» на правах свободного агента.

В последнем своем сезоне за «сине-гранатовых» испанский хавбек принял участие в 30-ти матчах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.