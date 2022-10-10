Брюссель, , 22:11 — REGNUM Благополучие стран Европейского союза основывалось на дешевой энергии, поступавшей из России, поэтому сейчас надо искать новые источники энергии внутри самой Европы, заявил 10 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами стран-членов Евросоюза.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше благополучие опиралось на дешёвую энергию из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать другие источники энергии внутри Европы, насколько возможно, а не заменять одну зависимость на новую. Лучшая энергия — это производящаяся внутри. Люди ещё не осознают, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были раньше — основой для нашего экономического роста, а это требует серьезной реструктуризации нашей экономики», — заявил глава дипломатии ЕС.

Он пояснил, что Евросоюз длительное время опирался на китайские дешевые товары и на экспорт в Китай технологий, инвестиций и сложной продукции.

«Доступ на китайский рынок становится все более сложным. Грядут серьезные перемены, способные создать политические проблемы», — рассказал Боррель.

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