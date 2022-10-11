11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента Белоруссии о том, что он договорился с российским коллегой о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Тимур Кондратьев, , 07:53 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президент Белоруссии отметил, что к такому решению руководство республики пришло согласно своей доктрине. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер призвал общественность не рассчитывать, что Белоруссия применит в деле все свои военные возможности, «но это будет не одна тысяча человек».

«Братские народы вновь едины!» — написал Николай К.

Многих пользователей обрадовал не сам факт того, что Белоруссия подключается к российской спецоперации. Граждан будоражит сам процесс слияния военных сил Москвы и Минска в единый кулак, который, как и во времена Великой Отечественной войны, когда братские народы встали на защиту своей Родины, нанесёт сокрушительный удар нашим врагам.

«Молодцы! Только вместе, в сложный час, в трудный час. Только единым целым!» — пишет Ирина П.

«Перед началом российской спецоперации у Донбасса также стояли скопления нацистов, планировавших начать боевые действия 25 февраля. Пришлось защищать своих. Здесь тоже самое. Готовились и там, и там. Лукашенко давно это готовил решение», — считает Ева А.

Некоторые комментаторы уверены, что Минск был вынужден включиться в конфликт на своих границах, поскольку пожар может перекинуться и на Белоруссию.

«Белоруссию таки вынудили принять сторону в конфликте? Не прошло и года», — подметил Владимир Т.

«Ну и молодцы! Потому что пора объединяться против общей беды! Это война против неонацистского режима», — указывает Вероника С.

Часть людей ждала помощи от братьев белорусов намного раньше, но Лукашенко, очевидно, следует интересам исключительно своей страны.

«Ну очень уж как-то затянул, Александр Григорьевич. Нет бы с самого начала, а так, выходит, посмотрел, все проблемы российской армии переждал и теперь на горяченькое своих воинов отправит. Настоящий лидер своей нации, что тут сказать. Не то, чтобы по-братски, но всё же молодец, что не бросил нас», — написал Андрей Б.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что если на территорию бывшей УССР зайдут представители западных войск и начнут устанавливать контроль на этими землями, то Белоруссия не станет сидеть сложа руки.

«Региональная группировка совместных войск нужна только для охраны белорусской границы», — предполагает Филя Р.

«Судя по всему, Лукашенко понял, что скоро в СВО вмешаются недруги с Польши, поэтому, чтобы не упустить свой кусок пирога, он и подготовил свои войска. Пока что они будут на границе охранять, а потом, если понадобится, двинутся в глубь [территории бывш. УССР]», — пишет Иван Е.

Напомним, 10 октября на официальном сайте президента Белоруссии была опубликована информация, согласно которой белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности о том, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск.