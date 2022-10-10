Москва, , 22:03 — REGNUM Необходимо усилить государственную работу по информационной поддержке СВО, поддерживать у военнослужащих правильное понимание того великого дела, которое они делают, отметил 10 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя открытое письмо СМИ министру обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращении предложено отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, и перевести в информационные подразделения ВС РФ, используя по профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

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« Проблема использования мобилизованных сотрудников СМИ в информационных подразделениях ВС России поставлена в письме совершенно правильно. Служба в качестве военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов — это очень важная и нужная служба, но дело не только в этом — дело в том, что своими силами Минобороны в этой области, как я вижу, отстаёт от требований нашего сурового времени.

Вспоминается в этой связи наша история, то, что мы знаем о судьбе военных корреспондентов, ушедших на фронт в 1941 году и даже раньше: ещё на Халхин-Голе и в Финскую. Почти все они были военнообязанными, и многие работники центральных, а также областных и районных газет пошли в армию и на флот не только в качестве корреспондентов своих изданий, но именно в дивизионные, армейские, фронтовые, флотские газеты, стали политруками в боевых подразделениях и частях. И эта огромная идейно-информационная, воспитательная машина, машина мобилизации в лучшем смысле этого слова прекрасно отработала.