Москва, 10 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Сетования Вашингтона на тему, что Россия препятствует «началу мирных переговоров» с Киевом, насквозь фальшивы. Об этом говорится в опубликованном 10 октября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

В ответ на заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, который в интервью американскому телеканалу обвинил Москву в нежелании вести переговоры с Киевом, Захарова указала, что «за этими фальшивыми призывами к миру не стоит» ничего, кроме «лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение».

Напомнив, что Москва пообещала, а значит, выполнит своё обещание решить поставленные задачи на территории б. УССР, официальный представитель МИД подчеркнула, что «Россия открыта для дипломатии, условия известны».

Вашингтону, добавила Захарова, следует не «поощрять воинственный настрой Киева», а осудить террористические вылазки бандеровских диверсантов, иначе «поиск дипломатических путей урегулирования» окажется ещё более проблематичным.