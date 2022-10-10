Ноттингем, Великобритания, , 22:00 — REGNUM 10 октября в Ноттингеме на стадионе «Сити Гранд» футбольный клуб «Ноттингем Форест» в последнем матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Астон Виллой» из Бирмингема. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Филипе Коутиньо Granada

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Стив Кук, Харри Тоффоло, Серж Орье, Скотт Маккенна, Морган Гиббс-Уайт, Шейху Куяте, Бреннан Джонсон, Райан Йейтс, Ремо Фройлер, Эммануэль Деннис.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмзи, Эмилиано Буэндиа, Олли Уоткинс.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.