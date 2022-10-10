Москва, 10 октября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Сотрудники киностудии «Мосфильм» отреставрировали кинокартину «Служили два товарища» режиссёра Евгения Карелова. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Цитата из к/ф «Служили два товарища». реж Евгений Карелов. 1968. СССР Воинское приветствие

Ожидается, что лента в ближайшее время станет доступна для просмотра на YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К. На реставрацию фильма ушло несколько месяцев.

Напомним, оригинальная кинокартина «Служили два товарища» вышла в 1968 году. Главные роли в ленте исполнили Олег Янковский, Владимир Высоцкий, Ролан Быков, Анатолий Папанов и Ия Саввина.