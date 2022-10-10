10 тыс. км — Индия готовит к испытаниям баллистическую ракету Agni-VI
Нью-Дели, 10 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Индия разрабатывает и в ближайшие три года планирует испытать новую баллистическую ракету Agni-VI с дальностью поражения целей в 10 тыс. км, сообщает 10 октября издание Army Recognition.
Отмечено, что новая ракета будет способна нести ядерный боезаряд.
При этом указано, что после принятия на вооружение ракеты Agni-VI Индия получит межконтинентальную баллистическую ракету, сопоставимую с системами, находящимися на вооружении России, США, Франции, Британии и Китая.
На сегодняшний день Индия имеет в своём арсенале баллистические ракеты Agni-I с дальностью поражения до 750 км, Agni-II с дальностью полёта в 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью поражения от 3,5 до 4,5 тыс. км, а также ракеты Agni-V с дальностью действия 5 тыс. км.