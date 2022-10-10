Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Участник поп-группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал о своём отношении к частичной мобилизации в Вооружённые силы РФ. Об этом 10 октября сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Пресс-служба сайта planeta.ru Тони Старк как выражение эмоций Вячеслава Жеребкина

Во время общения с журналистами после концерта в Санкт-Петербурге певец отметил, что служил в армии и имеет военно-учётную специальность, однако вряд ли попадёт под мобилизацию из-за возраста. «Но если надо будет, то, конечно же, надо будет защищать Родину, своих родных близких, я думаю, это нормально», — сказал Жеребкин.

«И убегать, мне кажется, это позорно», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, 30 августа 2022 года Вячеславу Жеребкину исполнилось 54 года. В армию певец пошёл в 1989 году, служил в танковой части. Впоследствии прошёл кастинг в «На-На», таким образом, он является участником группы с момента её основания.