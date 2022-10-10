Вашингтон, 10 октября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Легкоатлетка Эмили Сиссон установила новый рекорд среди американок, финишировав второй на Чикагском марафоне Bank of America, сообщает CNN.

Марафон

Сиссон преодолела 42 километра за 2:18:29, побив рекорд Киры Д’Амато на 43 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен во время Хьюстонского марафона в начале этого года, когда Д’Амато финишировала со временем 2:19:12.

Напомним, что ранее Кенийский бегун Элиша Ротич стал победителем Парижского международного марафона, преодолев дистанцию за 2 часа 4 минуты 21 секунду.