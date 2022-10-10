Эльче, Испания, , 21:43 — REGNUM 10 октября в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» футбольный клуб «Эльче» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Мальоркой». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Эльче»: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Педро Бигас, Элибельтон Паласиос, Карлос Клерк, Рауль Гути, Жерар Гумбау, Омар Маскарель, Хоса, Роджер, Эсекьель Понсе.

«Мальорка»: Предраг Райкович, Брайан Куфре, Хосе Мануэль Копете, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Иньиго Руис, Антонио Санчес, Иддрису Баба, Ведат Мурики, Ли Кан Ин.

На данный момент «Мальорка» с двумя победами и восемью набранными очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Эльче», набрав лишь одно очков, располагается на последней позиции.