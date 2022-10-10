Саратов, 10 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Сотрудники СМИ, призванные в ряды Вооружённых сил России в рамках частичной мобилизации, принесут пользу в дивизионных газетах и на военных сайтах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил секретарь Союза журналистов России, председатель редакционного совета интернет-газеты «Четвёртая власть» Вадим Рогожин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он прокомментировал открытое письмо СМИ министру обороны РФ Сергею Шойгу и руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорю Конашенкову.

«Считаю, что к мобилизации журналистов в СВО нужно подходить практично и разумно. Журналистов не даром называют бойцами идеологического фронта. Их участие в боях на этом фронте, уверен, принесёт больше пользы, чем с оружием в руках на передовой. Вспомним, как использовали журналистов во время Великой Отечественной войны. Они вместе с писателями служили в военных газетах. Они также были на передовой, но не стреляли, а собирали информацию, а затем писали репортажи о боях, зарисовки, очерки о героях. Их слово возбуждало, мотивировало бойцов на подвиги. После войны огромная плеяда военных журналистов стала писателями о войне, внёсшими большой вклад в российскую, советскую литературу, в развитие патриотизма», — сказал Рогожин.

По его словам, сейчас призывники-журналисты будут более полезны в окружных, дивизионных газетах, на военных сайтах, как военные репортеры, как пропагандисты и агитаторы, на каналах и в группах соцсетей.

«Этот информационный комплекс ведётся не в полной мере, как того требуют сложившиеся политические и военные обстоятельства. Здесь нужно применять опыт, знания и творчество журналистов. Естественно, их нужно приравнять к военнослужащим с соответствующими званию и должности зарплатами и социальными льготами и привилегиями», — считает секретарь Союза журналистов России.