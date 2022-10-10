Москва, , 21:42 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного возбуждения киевским режимом уголовного дела в отношении командующего группировкой сил в зоне военной спецоперации Сергея Суровикина, сообщает 10 октября телеграм-канал СК РФ.

Сергей Суровикин Mil.ru

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности [киевского режима] в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил России в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».

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