Рим, 10 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. По итогам 2021 года бедность грозила 25,4% граждан Италии, таковы опубликованные 10 октября итоги исследования национальной службы статистики.

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В сравнении с данными за 2019 и 2020 годы показатель почти не изменился, тогда он составлял 25,6% и 25,3% соответственно.

Особенно сильно бедность грозит многодетным семьям — к примеру, показатель в отношении семей с тремя детьми составляет 38,1%.

Статистики добавили, что показатель реального дохода граждан в докризисном 2007 году до сих пор не достигнут (снижение составляет 6,2%).