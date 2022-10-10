Казань, 10 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В центре Казани утром 10 октября произошел провал грунта. В результате происшествия пострадала 22-летняя девушка, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии

Gray Gray Провал

Девушка провалилась в обрушившийся грунт и получила травмы ног. В травмпункте ей была оказана помощь, после этого пострадавшую отправили домой.

По факту случившегося проводится проверка прокуратурой и полицией. Надзорное ведомство в ходе проверки даст оценку работе муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства. В случае наличия оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ижевске автомобиль провалился передними колесами под асфальт. Как выяснилось чуть позднее, на водопроводе образовался прорыв диаметром 2,5 см, яма заполнилась водой. Неизвестно, образовался ли провал во время движения автомобиля или он уже там был.

Читайте также: Автомобиль вновь провалился под асфальт в Ижевске