Рим, 10 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Объем средств на депозитах граждан Италии в сравнении с началом 2022 года почти не изменился, но почти 10-процентная инфляция заметно обесценила эти накопления, таковы опубликованные 10 октября итоги исследования CGIA.

Евро

Объем де-факто потерянных средств граждан аналитики оценили в 92 млрд евро. Отмечается, что в первую очередь пострадали жители крупных городов страны, где цены растут особенно быстро.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.