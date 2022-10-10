Рим, , 21:24 — REGNUM В 2022 году затраты итальянских предприятий на энергоресурсы вырастут на 110 млрд евро, с такой оценкой выступили 10 октября эксперты исследовательского центра национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Доля энергорасходов предприятий в общей структуре вырастет более чем в два раза, с 4,6% до 9,8%, еще одной проблемой является неопределенность на рынках, отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, в том же исследовании аналитики предположили, что в 2023 году при сохранении нынешней ситуации энергокризиса экономика Италии исчерпает потенциал роста и войдет в стадию стагнации.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.