Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Забота американского руководства о Владимире Зеленском и его режиме осуществляется в ущерб американским интересам, написал 10 октября калифорнийский политик, отставной военный Джеймс Брэдли в социальной сети.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что американский президент Джо Байден к концу этого года передаст Киеву сто миллиардов долларов из американского бюджета, Брэдли добавил: «Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?»

Напомним, по состоянию на середину августа 2022 года, военная помощь США Киеву за время президентства Байдена превысила $10 млрд.

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