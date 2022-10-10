Вашингтон, 10 октября 2022, 21:30 — REGNUM Забота американского руководства о Владимире Зеленском и его режиме осуществляется в ущерб американским интересам, написал 10 октября калифорнийский политик, отставной военный Джеймс Брэдли в социальной сети.
Отметив, что американский президент Джо Байден к концу этого года передаст Киеву сто миллиардов долларов из американского бюджета, Брэдли добавил: «Тем временем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?»
Напомним, по состоянию на середину августа 2022 года, военная помощь США Киеву за время президентства Байдена превысила $10 млрд.
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