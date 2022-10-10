Рим, , 21:19 — REGNUM В 2023 году экономика Италии может впасть в стагнацию, с таким прогнозом выступили 10 октября эксперты исследовательского центра национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Евро

В 2022 году экономика еще может показать рост, но если ситуация «неопределённости и ценового шока» (в части энергоресурсов) не изменится, то дальнейший рост маловероятен, полагают эксперты.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.