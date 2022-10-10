10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что киевский режим с 11 октября прекращает экспортировать электроэнергию.

Мирослава Романенко, , 21:48 — REGNUM Киевский режим с 11 октября прекращает экспортировать электроэнергию, сообщили 10 октября в пресс-службе киевского министерства энергетики.

Евгений Левин. Первый электрический свет в деревне (фрагмент)

Представители киевского режима указали на то, что не смогут теперь продавать электроэнергию в Европу ввиду того, что из-за обстрелов были поражены тепловая генерация и электрические подстанции. Поэтому Киев прекращает экспорт электроэнергии для того, чтоб стабилизировать свою энергосистему.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что киевский режим может поставлять электроэнергию Европе в ущерб жителям б. УССР. Другие задались вопросом, когда прекратится транзит газа через территорию б. УССР. Были и те, кто отметил, что электроэнергия из-за решения Киева подорожает.

«Мне кажется, они своим не дадут, а хозяев не обидят, а то пощёчин получат!» — отреагировала «Россия».

«А когда газ прекратят поставлять?» — поинтересовался unclear.

«Вот вам настоящая декоммунизация, памятники-то любой дурак сносить может…» — добавил Валентин И.

«Бедные европейцы — ни газа, ни электричества», — с сарказмом пишет Владимир.

«Не будет света — не будет оружия», — прокомментировал Михаил.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Посмотрим, как «цивилизованный» мир возрадуется», — не без сарказма отметила Zoya L.

«Вот это правильно. Нечего разбрасываться ресурсами», — пишет Татьяна.

«Эффект бумеранга никто не отменял! Где-то убыло, а где-то прибыло. Всё по законам вселённой!» — написала Tatiana.

«Неудобно получилось. Стреляли по ЗАЭС, а попали по ЕС. Ты смотри, стихи получились», — смеется Ио.

«Фу, как недемократично! Немедленно собрать остатки и отправить в ЕС! Хозяевам нужнее!» — пошутила Ирина.

«Ещё и России надо краник газовый прикрыть!» — призвала Аня.

«Бог не Антошка, видит в окошко, наконец пришёл ответ за блэкаут в Крыму, за обстрелы в Херсоне…» — добавил Сергей В.

«Энергодар без электричества держали, Крым и Донбасс отключали. Теперь пусть сами посидят», — пишет Зоя.

«Думаю, в ЕС уже и сами об этом догадались», — предположила Екатерина К.

«Теперь в ЕС цены на электроэнергию вырастут еще выше, а чем выше стоимость электричества, тем беднее люди, тем [больше] их мозги начинают трезветь!» — комментирует Vadim.

«А вот от этой новости подгорит уже в Европе», — добавил Анатолий.

«То есть зимой в Европе будет и холодно, и темно? За что нам такой праздник?» — иронизирует Вячеслав В.

«Зеленский, эти последствия стоили полтора пролета Крымского моста?..» — поинтересовался Николай.

«Пациент стал так плох, что много крови из него уже не выкачать… Следует отступить и посмотреть, может, ему еще станет лучше и его можно будет еще как-то использовать… Западные ценности, ага…» — проиллюстрировала ситуацию Гайка.

«[Киевскому режиму] уже пора бы существование прекратить… Ладно… Подождём…» — подытожил Miroslav M.