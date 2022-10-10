Рим, , 21:16 — REGNUM В Центробанке Италии ожидают, что в 2023 году ВВП страны вырастет, хотя и меньше, чем предполагалось ранее, с такой оценкой представители регулятора выступили 10 октября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом если конфликт на территории б. УССР (а также энергокризис, который, по официальному мнению Рима, является следствием этого конфликта) не прекратится, ВВП Италии уйдет в минус, отметили в Центробанке.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.