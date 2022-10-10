Рим, 10 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Центробанке Италии ожидают, что в 2023 году ВВП страны вырастет, хотя и меньше, чем предполагалось ранее, с такой оценкой представители регулятора выступили 10 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

При этом если конфликт на территории б. УССР (а также энергокризис, который, по официальному мнению Рима, является следствием этого конфликта) не прекратится, ВВП Италии уйдет в минус, отметили в Центробанке.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.