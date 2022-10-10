Горловка, ДНР, , 21:33 — REGNUM В результате обстрела Горловки, произведенного с позиций боевиков ВСУ, двое мирных жителей были убиты и ранены, сообщил вечером 10 октября глава города Иван Приходько.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранен 62-летний мирный житель посёлка Шахты им. Н. А. Изотова, его 56-летняя жена погибла.

«Во время обстрела горловского поселка Шахты им. Н. А. Изотова со стороны вооруженных формирований [киевского режима] ранен мирный горловчанин Б. В. К. 1960 г. р. Супруга пострадавшего, Б. С. И. 1966 г. р., погибла. Вечная память», — написал Приходько.

Напомним, боевики ВСУ практически ежедневно обстреливают Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.

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