Варшава, , 21:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши рекомендовало соотечественникам покинуть Белоруссию. Соответствующее сообщение было размещено в официальных социальных сетях польского внешнеполитического ведомства.

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«В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Белоруссия», — говорится в сообщении.

Тем же полякам, которые уже находятся в Белоруссии, настоятельно рекомендуют вернуться домой «коммерческими и частными средствами транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года МИД Польши уже просил своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию.