Минск, 10 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Ни о каком запрете поставок мясомолочной продукции в Россию не может идти речи. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, комментируя слухи о приостановке экспорта данных видов продукции в Россию, сообщает БЕЛТА.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

«Белоруссия — надëжный торговый партнëр. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи», — заявили в белорусском Минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясо-молочной промышленности и 30 птицефабрик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что белорусские власти, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, ввели для семи крупных производителей мясомолочного сектора страны ограничения на вывоз продукции за границу.