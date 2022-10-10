Москва, , 21:12 — REGNUM Юрист Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал заявление Бориса Корчевникова, в котором ведущий припомнил певцу скандальное выступление на поваленном кресте. Об этом 10 октября сообщил портал «СтарХит».

Борис Корчевников (сс) MDemina

«Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла», — сказал Добровинский во время разговора с журналистами. Адвокат отметил, что он готов выступить организовать встречу, в рамках которой Киркоров и Корчевников могли бы «лично все обсудить и решить».

Напомним, 8 октября 2022 года Борис Корчевников сообщил в своём телеграм-канале, что ему написал «человек святой жизни». Собеседник ведущего обратил внимание, что некоторые трагедии в России произошли после того, как во время очередного шоу Киркоров исполнил песню «Мария Магдалена» на поваленном кресте. В этом же посте Корчевников вспомнил, что крушение государства на территории б. УССР началось «со спиливания Креста полуголой девицей под прицелами объективов телекамер на Майдане».

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт Киркорова в Ярославле не состоялся