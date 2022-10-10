Рим, 10 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Итальянские предприниматели настроены все более пессимистично по вопросу о развитии экономической ситуации в стране, таковы опубликованные 10 октября итоги исследования Центробанка страны.

ИА REGNUM Евро

Отмечается и причина таких настроений: каждый третий опрошенный предприниматель подтвердил, что в третьем квартале 2022 года испытывал еще большие, чем ранее, проблемы с оплатой возросших счетов за энергоносители.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.