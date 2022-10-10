Ярославль, 10 октября 2022, 21:21 — REGNUM В Ярославской области мобилизационный план выполнен на 98%. Об этом со ссылкой на военного комиссара региона Игоря Гостева сообщает областное правительство.
10 октября первые 400 мобилизованных прибыли в Ярославское ракетное училище для прохождения военной подготовки. Губернатор Михаил Евраев уточнил, что до 16 октября к ним присоединятся другие призванные из запаса жители региона.
В учебном центре на базе ракетного училища в Ярославле разместят 2476 человек, ещё около 500 мобилизованных направят на обучение в Кострому. Вместе с добровольцами в Ярославской области мобилизованы 3300-3500 человек.
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